طالبت بتخفيض 30% من قيمة التعاقد.. BeIN Sports ترفض سداد مستحقات الأندية التركية واتحاد الكرة

أزمة جديدة داخل القطاع الرياضي التركي تسببت فيها شبكة قنوات BeIN Sports بعد رفضها سداد مستحقات الاتحاد التركي والأندية بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري.

وتوقفت الشبكة عن سداد المستحقات منذ مارس الماضي، بحجة فيروس كورونا، ومع حالة الغضب التي ضربت الأندية سددت الشبكة جزءًا من المستحقات لبعض الأندية وتجاهلت أندية أخرى.

وحسب صحيفة زمان التركية، فإن الشبكة تسببت في أزمة مشابهة مع الأندية العام الماضي، وبعد مفاوضات انتهت بتخفيض قيمة التعاقد 18%، وأعلن وقتها الاتحاد التركي رفضه التخفيض.

وأضافت الصحيفة، أن شبكة BeIN Sports طالبت بتخفيض جديد على قيمة التعاقد يصل إلى 30% بسبب كورونا وسط توقعات برفض الطلب من الأندية التي تواجه أزمة مالية طاحنة، لافتة إلى أنه في حال رفض طلب الشبكة القطرية، فإن هذا سيفتح النقاش حول إمكانية استمرار الشبكة في نقل مباريات الدوري التركي في الموسمين المقبلين أو لا.