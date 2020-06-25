جوجل تقرر دفع أموال مقابل الأخبار لبعض وسائل الإعلام

قررت شركة جوجل استحداث برنامج خاص من شأنه دفع الأموال لبعض وسائل الإعلام وصناع المحتوى مقابل الأخبار والمواد ذات الجودة العالية.

وقال بيان الشركة إن “برنامج ترخيص المحتوى الذي سندفع ضمنه الأموال لعدد من صانعي المحتوى ووسائل الإعلام مقابل المحتوى عالي الجودة سينطلق العام الحالي”، وفقا لروسيا اليوم

وأضاف البيان “سنبدأ العمل ضمن هذا البرنامج مع الناشرين من دول عدة حول العالم، وفي المستقبل سنعمل مع عدد أكبر من الناشرين”.

وعقدت الشركة أولى الاتفاقيات مع عدد من الناشرين ووسائل الإعلام من ألمانيا وأستراليا والبرازيل، ومنهم Spiegel، وSolstice Media، وDiarios Associados.

وأشارت جوجل إلى أنها قد تدفع الأموال إن أمكن لمساعدة بعض المستخدمين في الوصول مجانا إلى ما يسمى بالمقالات المدفوعة، لتوسيع قاعدة جمهور الناشرين.