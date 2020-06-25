أزمة قطرية تركية بسبب “بي إن سبورتس”

رفضت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية سداد مستحقات الأندية والاتحاد التركي لكرة القدم بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري.

وتوقفت القناة القطرية عن سداد مستحقات الاتحاد التركي لكرة القدم والأندية التركية، اعتبارًا من شهر مارس الماضي، بحجة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وفجر قرار بي إن سبورتس غضب الأندية وقدم عدد منهم الاعتراضات والشكاوى، وأفادت وسائل تقارير تركية بأن الأزمة شهدت تصعيدا على مستويات كبرى بين قطر وتركيا خلال الساعات الماضية، ما دفع القناة إلى سداد جزء من مستحقات بعض الأندية، وتجاهلت عددا آخر من الأندية، بسبب دخولها في أزمة مادية طاحنة.

ورغم رفض الأندية والاتحاد، إلا أن الشبكة القطرية تطالب بتطبيق تخفيض جديد على قيمة التعاقد بنحو 30%، متحججة بأزمة كورونا؛ إلا أنه من المتوقع رفض الطلب من قبل الأندية التي تواجه في الأساس أزمة مالية طاحنة.

وفي حالة رفض طلب الشبكة القطرية، فإن هذا سيفتح النقاش حول إمكانية استمرار الشبكة في نقل مباريات الدوري التركي في الموسمين المقبلين أو لا.