في ليلة واحدة.. صواعق البرق تقتل 107 أشخاص في الهند

لقي ما لا يقل عن 107 أشخاص مصرعهم، أمس الخميس، بصواعق برق في شمال وشرق الهند، في المراحل الأولى لهبوب الرياح الموسمية السنوية.

ولقي نحو 83 شخصاً مصرعهم في ولاية بيهار في شرق البلاد، بعدما أصابتهم الصواعق، في حين قتل 24 في ولاية أوتار براديش الشمالية. فيما أصيب عشرات غيرهم.

وتعتبر صواعق البرق التي تصاحب الرياح الموسمية السنوية من يونيو إلى سبتمبر أمراً شائعاً في الهند.

وقال وزير إدارة الكوارث في ولاية بيهار لاكشميشوار راي، إن هذه الحصيلة اليومية هي الأعلى المسجلة في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا كانوا من المناطق الشمالية والشرقية المعرضة للفيضانات في بيهار، محذراً من ارتفاع حصيلة القتلى بعد وصول تقارير من المناطق الداخلية للولاية.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في تغريدة عن تعازيه لأسر الضحايا، قائلاً إن حكومتي الولايتين تقومان بأعمال الإغاثة الطارئة.

وقُتل أكثر من 2300 شخص بصواعق البرق في الهند عام 2018، وفقاً للمكتب الوطني لسجلات الجرائم.