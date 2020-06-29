وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب خالد الزيلعي بعد إصابته بمرض نادر

اطمأن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة وأحوال اللاعب خالد الزيلعي بعد إصابته بعارض صحي مفاجئ، سائلاً الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

كان اللاعب خالد الزيلعي “33” عامًا قد تعرض للإصابة بمرض نادر مجهول الأسباب الطبية، وغرد على “تويتر”، قائلا: “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري، مرض مجهول الأسباب طبياً.. فلنختم دائماً إعجابنا بذكر الله (ما شاء الله تبارك الله)، لا تنسوني من دعائكم ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم.. (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)…”

خالد الزيلعي سبق ولعب في النصر من عام 2009 حتى عام 2016 حقق خلالها مع الفريق لقبي الدوري فترة المدرب كارينيو الأولى قبل أن يرحل منه معاراً للتعاون في عام 2015 .