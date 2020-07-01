طقس_اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.