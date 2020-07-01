البحرين تعّلق على تقرير استهداف السعودية: على العالم اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران

أشادت مملكة البحرين بتقرير الأمم المتحدة الذي حمّل إيران المسؤولية المباشرة لأعمال إرهابية استهدفت السعودية، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض للتصدي للأعمال الإيرانية العدوانية وحماية أمنها.

وأصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا جاء فيه: نرحب بالتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أمام مجلس الأمن، والذي حمل إيران المسؤولية المباشرة للأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن التقرير اتسم بالمهنية والشفافية العالية، واستند لحقائق دامغة أثبتت الدور المخرب الخطير الذي يقوم به النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال مساندة التنظيمات الإرهابية، ومن بينها جماعة الحوثي، مما يعكس إصرارا إيرانيًا على نشر الفوضى والعنف بالمنطقة.

وأكدت الخارجية البحرينية على وقوف المملكة في صف واحد إلى السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأعمال الإيرانية العدوانية وحماية أمنها واستقرارها.

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، ومجلس الأمن خطوات حازمة لردع إيران، وتمديد حظر الأسلحة على إيران، حتى تغير نهجها الإجرامي الذي يتناقض مع كل المواثيق والقوانين الدولية.