هيئة تطوير مكة‬⁩ تواصل استكمال ‏مشروع الطريق الدائري الثالث

‫تواصل ⁧‫هيئة تطوير منطقة مكة‬⁩ تنفيذ ‏مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث ‏بـمكة المكرمة ويبدأ‬⁩ (الجزء 1) من شارع ‏الخنساء حتى نهاية شارع الجزائر، وذلك بتنفيذ أربعة جسور على تقاطعات ‏الخنساء – الحج – وادي لقيطه – الجزائر.

وأوضحت الهيئة في تغريدة، أن ‏(الجزء 2) يبدأ ‏من شارع الجزائر حتى نهاية التنعيم ‏وذلك بتنفيذ الطرق والجسور والمنحدرات المتبقية في التقاطع مع طريق المدينة المنورة ‏وكذلك الأعمال المدنية والكهربائية.

ويبدأ ‏(الجزء 3) ‏من تقاطع المسخوطة إلى بداية شارع العزيزية وذلك باستكمال الجزء المتبقي إلى طريق الأمير سلطان ومواصلة أعمال الطريق وتركيب الأرصفة والحواجز ‏الخرسانية على جانبي الطريق تركيب اللوحات الارشادية والعلامات المرورية والإنارة.