هيئة تطوير مكة‬⁩ تواصل استكمال ‏مشروع الطريق الدائري الثالث

تواصل هيئة تطوير منطقة مكة تنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بـمكة المكرمة ويبدأ (الجزء 1) من شارع الخنساء حتى نهاية شارع الجزائر، وذلك بتنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء – الحج – وادي لقيطه – الجزائر.
وأوضحت الهيئة في تغريدة، أن (الجزء 2) يبدأ من شارع الجزائر حتى نهاية التنعيم وذلك بتنفيذ الطرق والجسور والمنحدرات المتبقية في التقاطع مع طريق المدينة المنورة وكذلك الأعمال المدنية والكهربائية.
ويبدأ (الجزء 3) من تقاطع المسخوطة إلى بداية شارع العزيزية وذلك باستكمال الجزء المتبقي إلى طريق الأمير سلطان ومواصلة أعمال الطريق وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق تركيب اللوحات الارشادية والعلامات المرورية والإنارة.