اعتماد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير مكة خلال موسم الحج

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ، وبمتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

وشملت الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشاريع التالية: تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام الى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا حيث اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول بالمحافظة على سلامة حجاج بيت الله والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

وأضاف “كعكي” أنه وكالمعتاد هناك تنسيقات متواصلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية والتي بدورها سنخرج بنجاح موسم الحج بإذن الله تعالى، مبينا ان خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضاً على مهام المركز الإعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

وأبان “المتحدث الرسمي للهيئة” أن الخطة التشغيلية تولي اهتمام في متابعة كافة المشاريع من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.