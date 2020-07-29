الكونجرس لمؤسس “فيسبوك”: تسببتم بإغلاق صحف وضرر لمئات الصحفيين.. والأخير يرد: نأسف للخطأ

واجه الكونجرس الأمريكي رؤساء ومؤسسي شركتي “فيسبوك” و”جوجل” بالمشكلات التي تسببتا فيها لصناعة الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال النائب في الكونجرس جيري نادلر، خلال جلسة استماع الكونجرس لعمالقة التكنولوجيا للوقوف على دورهم فى الاحتكار وخنق المنافسة بالنسبة للشركات الأصغر ” لقد هدد فيس بوك وجوجل الصحافة بشكل كبير في الولايات المتحدة.. لقد تم طرد الصحفيين، وإغلاق الصحف المحلية”.

وسأل مارك زوكربيرج عن الاتهامات الموجهة لفيس بوك بسبب نجاح مقاطع الفيديو المنشورة على شبكته الاجتماعية، ما دفع العديد من شركات الإعلام إلى تعزيز فرق الفيديو الخاصة بها، وكلف ذلك فقدان مئات الصحفيين وظائفهم.

وقال نادلر لمؤسس فيسبوك “هل تدرك الضرر الذي سببه ذلك للصحفيين في جميع أنحاء البلاد؟”.

ورد زوكربيرج أنه لا يعرف مدى صحة هذه الأرقام وإنها ربما تكون مبالغ فيها، ثم أضاف “نأسف للخطأ”.