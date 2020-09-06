منصات للتسوق اون لاين ننصحك بها 

مع جائحة كورونا زادت حاجتنا بشكل كبير جدا للتسوق اون لاين ، خاصة مع ظروف الحجر الصحي التي عرفتها معظم الدول العربية، والتباعد الاجتماعي المطلوب في مثل هكذا حالات.

والتسوق اون لاين يقدم لنا متعة كبيرة قد لا تتصورها الا بعد التجريب ، حيث تستطيع صباحا وانت ترتشف كوب القهوة الخاصة بك ومن خلال أحد المنصات الالكترونية تستطيع طلب كل ما تحتاج اليه من لوازم ، سواء لوازم المنزل او الاكل او الملابس وكل ما يمكن أن يخطر على بالك .

وهذه قائمة بسيطة لبعض المتاجر التي نرى حسب وجهة نظرنا أنها تستحق التجريب والتسوق من خلالها:

أولا : متجر فارفيتش

متجر غني عن التعريف أخذ شهرة كبيرة جدا في منطقة الخليج في اخر السنوات ، يقدم لنا هذا المتجر الأنيق كل ما يمكن ان نحتاج اليه في عالم الأزياء والموضة ، ،ان كانت ازياؤه غالية الثمن على البعض لكن ننصح به بشدة لان تلك القطع لن تجدها في أي مكان اخر .

أيضا مع كود خصم Farfetch يمكن ان توفر الكثير من المال حيث يقدم فارفيتش العديد من الخصومات الدورية لعملائه الأوفياء .

ننصحك بالاشتراك في الموقع وتأكد من أنهم سيرسلون إليك هدايا دورية عبارة عن قسائم تخفيض يمكن ان تستخدمها في الحصول على ما ترغب به .

ثانيا: موقع اكسبريس

موقع اكسبريس هو موقع صيني تم إنشاء الموقع عام 2010 م من طرف رجل اﻷعمال جاك ما، وهو صاحب مجموعة شركات علي بابا الصينية، وهو موقع متخصص في التجارة الإلكترونية بأسعار الجملة في جميع أنحاء العالم، المقر الرئيسي للشركة في “هانغتشو” واشتهر موقع اكسبريس في بيع الإلكترونيات واﻷزياء واكسسوارات.

بالنسبة للتخفيضات فهي متوفرة على مدار السنة مع كود خصم علي اكسبرس ستحصل على عديد التخفيضات ، والتي قد تصل الى 80 بالمئة من قيمة المنتج.

يقدم علي اكسبرس منتجات لا حصر لها وباسعار اقل ما يقال عنها منخفضة لأن معظم منتجاته صنعت في الصين . ولما تسمع عبارة صنعت في الصين لا تفزع الجودة متوفرة ويضمنها المتجر نفسه مع سياسة إرجاع عادلة وقوية جدا .

ثالثا : متجر فوغا كلوسيت

دائما مع عالم الأزياء و ستريت ستايل ان كنت تود جديد الملابس العصرية الشبابية فأنت في المكان المناسب جدا. بالنسبة للتخفيضات أيضا متوفر على طول العام خاصة مع كود خصم فوغا كلوسيت والتي يعطيك تخفيضات إضافية على كل عملية شراء تقومين بها ، كما أن الاشتراك في تطبيقهم على الجوال يمنحك الفرصة للحصول على قسائم تخفيض خاصة بك يتم ارسالها لك بشكل دوري .

الجودة هي علامتهم الاولى وإرضاء الزبائن أيضا يتواجد هذا المتجر في العديد من الدول العربية خاصة في منطقة الخليج العربي .

يوفر هذا المتجر كل ما يمكن ان تحتاجين اليه في عالم الموضة : سراويل – أحذية – فساتين وكل ما يمكن أن يخطر على بالك .

رابعا :متجر سواروفسكي

يعتبر من أحسن المتاجر في العالم في مجال المجوهرات والهدايا والساعات النفسية ، فان كنت تود شراء هدية عيد ميلاد فنحن ننصحك بهذا المتجر .

قد يعتبر البعض ان هذا المتجر يقدم قطع مرتفعة الثمن لكن صراحة تستحق ذلك ، تستطيع مع كود خصم سوارفسكي أيضا الحصول على العديد من التخفيضات القيمة ، منصة تستحق التجريب خاصة انها تدعم العديد من الدول العربية حيث خصصت موقع خاص لها في المملكة العربية السعودية .

في الخاتمة نتمنى ان تعجبكم قائمتنا لهذا اليوم وسنعمل في كل مرة على عرض احسن المنصات للتجارة الالكترونية في المنطقة العربية .