“الدفاع المدني” يخمد حريقا بحلقة الأعلاف في مكة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم، من إخماد حريق اندلع بحلقة الأعلاف.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغاً في تمام الساعة (18:10) يفيد عن مشاهدة تصاعد أدخنة من الحلقة.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وبحسب بيان الدفاع المدني اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمجموعة أعلاف بحلقة أعلاف العكيشيه حيث قامت الفرق على الفور بعزل منطقة الاشتعال التي تقدر بـ ٦٠٠م٢ واحتواء الحريق دون الانتشار للمواقع المجاورة وإخماد الحريق بشكل تام.

باشر فريق التحقيق عمله بالموقع ولم تسجل أي إصابات.