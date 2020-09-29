أمير_الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح في سطور

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، كما أعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما، عقب وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم، الثلاثاء،

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح”، كما توضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه “إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا”.

بينما تنص المادة 60 من الدستور على أن “الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة، الذي أعلن أن الأمير الجديد للبلاد سيؤدي اليمين غدا

و يتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، 83 عاما، منصب ولي عهد الكويت منذ 14 عاما، و أصدر الشيخ صباح بعد حوالي أسبوع من توليه الحكم أمرا بتزكية أخيه الشيخ نواف لولاية العهد في 7 فبراير/عام 2006، وبايعه مجلس الأمة بالإجماع

نواف الأحمد الصباح في سطور

ولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حالياً) بمدينة الكويت، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950.

و تولى الشيخ نواف عدة مناصب رسمية ووزارية بينها الداخلية والدفاع. وبدأ عمله السياسي محافظا لحولي في عام 1962 وتولى مسؤولية المحافظة لمدة 16 عاما، ثم أصبح وزيرا للداخلية في 19 مارس 1978، والتي استمر بها حتى تعيينه وزيرا للدفاع في 26 يناير 1988.

و شغل الشيخ نواف منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في 20 أبريل 1991 ، ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 16 أكتوبر 1994، وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجددا في في 13 يوليو 2003، ثم أصبح وليا للعهد في 2006، إلى أن جاء أميرا للكويت في 2020.

وأفاد موقع ديوان ولي العهد بأن الشيخ نواف متزوج ولديه 4 أولاد وبنت وهم الشيوخ: أحمد وفيصل وعبدالله وسالم وشيخة. وأضاف الموقع أن الشيخ نواف “درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي”، دون أن يذكر موقع الديوان الدرجة العلمية.