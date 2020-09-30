مشروع البحر الأحمر.. كنوز “مخفية” بالسعودية في رابع أكبر حيد مرجاني بالعالم

يعمل مشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية على تطوير رابع أكبر حيد مرجاني في العالم.

ويُعد مشروع “البحر الأحمر” في المملكة العربية السعودية من أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم

وتضم المرحلة الأولى من المشروع، والتي من المقرر إنجازها في عام 2022، فنادق فخمة سيتم تشييدها على خمس جُزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، بحسب “واس”.

وعند افتتاح المشروع في المملكة العربية السعودية، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالغوص في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم، واستكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة فيه.

ويُعد البحر الأحمر موطناً للعديد من الأنواع المهددة بالإنقراض والمحمية، بما في ذلك السلاحف صقرية المنقار، والدلافين قاروية الأنف.

ويحتضن حوالي 1،200 نوع من الأسماك في مياهه الساحلية، مع كون 165 نوعاً منها خاصة بالمنطقة.

وسيحرص المشروع على استخدام أحدث التقنيات، والبنى التحتية المستدامة لإعطاء الزوار الفرصة لاستكشاف الشعاب المرجانية الفريدة والمزدهرة في المنطقة.

وبهدف المساهمة في حماية المنطقة، سيضع المشروع سياسات من شأنها منع الأضرار التي تلحق بالموائل البحرية، وذلك عن طريق الاعتماد على قوارب الغوص الكهربائية، ووضح حدود للسرعة في المياه لحماية الثدييات البحرية على سبيل المثال.