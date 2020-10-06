بالتزامن مع يوم المعلم .. الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق مركز الابتكار في التعليم الإلكتروني

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن اطلاق مركز الابتكار في التعليم الإلكتروني بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم.

وتتمثل رؤية المركز في تعزيز الابتكار في التحول الرقمي في التعليم، ليسهم في دعم المؤسسات التعليمية في المملكة لمواكبة التغييرات والتوجهات العالمية نحو التعليم الإلكتروني ونقل أفضل الممارسات والحلول والتقنيات العالمية في التعليم والتقييم وجودة التعليم الإلكتروني، ويهدف المركز إلى نشر ثقافة التعليم الإلكتروني و تطوير المحتوى التعليمي في ضوء أحداث استراتيجيات التدريس و تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتوظيف أساليب التعليم الإلكتروني في استراتيجيات التدريس و تعزيز العلاقات بين الجامعة السعودية الإلكترونية والمؤسسات التعليمية والمستثمرين .

ويعمل المركز ضمن نطاق معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية، الذي يقدم العديد من الخدمات الاستشارية ومجالات البحوث والتدريب والتطوير، يذكر أن المعهد قد أعلن عن ايميل لتلقي الاستفسارات العامة:

[email protected]