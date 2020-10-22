“الموارد البشرية” تطلق مشروعا مع شركة عالمية لتقييم تجربة العميل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعاً بالشراكة مع فوريسترForrester العالمية؛ لتقييم وقياس مستوى النضج ومؤشر تجربة العميل في الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن المشروع يهدف لدراسة مستوى نضج ممارسات الوزارة ذات العلاقة بإدارة تجربة المستفيدين مقارنة مع الكيانات العالمية، وفقًا لإمكانياتها وبناءً على منهجيةForrester العالمية وأساليبها لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة في نطاق يشمل كلًا من إدارة تجربة المستفيدين.

وأضافت، أن المشروع يهدف كذلك، إلى استبيان آرائهم وانطباعاتهم حول الجودة لاستكشاف احتياجاتهم ودوافع الرضا لديهم فيما يتعلق بالخدمات المؤثرة على تجاربهم، وذلك بهدف تطوير رؤية واضحة واستراتيجية لخارطة طريق لتقديم خدمات عالية الجودة، وبناء نظام حوكمة شامل لمتابعة تجربة المستفيد لخدمات الوزارة.

وتعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحسب بيان الوزارة، أول جهة ستطبق منهجية فوريسترForrester في قياس مستوى نضج وجودة تجربة المستفيد على مستوى المملكة العربية السعودية، في إطار سعي الوزارة للتميّز والتحسين المستمر لضمان ارتقاء الخدمات وتطوّر فاعليتها وجودتها.

ولفتت “الموارد البشرية”، إلى أنه بالتزامن مع إطلاق هذا المشروع ستقوم فوريستر Forrester بإعداد مسؤولي وقادة تجربة العميل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم المعرفة والأدوات والنماذج اللازمة للوصول للجودة المنشودة لتجربة المستفيدين.

وفي السياق ذاته، شارك المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والاتصال المؤسسي بالوزارة، عبدالعزيز الشمسان، في المؤتمر الافتراضي لتجربة العميل E3 وذلك بحضور مجموعة من خبراء تجربة العميل على مستوى العالم.

وتحدث الشمسان عن جهود الوزارة في تطوير تجارب عملائها ورفع كفاءة الخدمات، والتي بدورها تنعكس على رفع مستويات الرضا لدى العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

وأكد الشمسان بأن الوزارة تبنت أعلى المعايير الدولية لتنفيذ برامج وقياس نضج تجربة العميل، مبينًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي أول جهة حكومية تطلق مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل لقياس مستوى نضج ممارسات الوزارة ذات العلاقة بإدارة تجربة المستفيدين مقارنة بالكيانات العالمية ووفقًا لإمكانياتها وبناء على منهجية فوريستر العالمية وأساليبها لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة.