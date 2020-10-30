بينها “ارتداء ثوب النوم”.. ضبط مخالفات للذوق العام في القصيم

حررت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم مخالفات بحق عدد من مخالفي الذوق العام “ارتداء ثوب النوم”، إضافة إلى مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وذلك في حملة أمنية ميدانية لضبط مخالفات الذوق العام في الأماكن العامة.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع أثناء ضبط المخالفين للذوق العام في شوارع منطقة القصيم.