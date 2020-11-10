روسيا: أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على إنهاء القتال

نقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للكرملين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء قوله، إن زعيما أرمينيا وأذربيجان اتفقا على إنهاء “جميع العمليات العسكرية” في منطقة ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليها.

وذكرت وكالة أنباء إيتارتاس أن الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشهد أيضاً نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.

وقال بوتين في البيان: نعتقد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستهيئ الظروف الضرورية لتسوية طويلة الأجل وشاملة للأزمة حول ناجورنو كاراباخ على أساس عادل ولصالح الشعبين الأرميني والأذربيجاني.

وقتل أكثر من ألف شخص ونزح عشرات الآلاف في الصراع الذي اندلع في سبتمبر. وهذه هي أشد موجة قتال منذ أن خاض البلدان حرباً على المنطقة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

وقال بوتين إن الجانبين انخرطا بالفعل في تبادل أسرى الحرب والجثث، وأن اللاجئين سيعودون إلى المنطقة تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين.

ودخلت الهدنة التي تأتي بعد فشل ثلاث محاولات سابقة لوقف إطلاق النار، حيز التنفيذ الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء (2100 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش). وستبقى القوات المسلحة لكل جانب في مواقعها الحالية.