أمانة الشرقية تُنفذ 969 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة.. وفرق النظافة ترفع 8068 طن نفايات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 969 جولة رقابية و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الأمانة، أسفرت الجولات عن تحرير 22 مخالفة، منها 19 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد – 19” في الأسواق والمراكز التجارية، و ثلاث مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت فرق النظافة برفع 8068 طناً من النفايات، وأزالت 5645 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، في حين قامت فرق صحة البيئة (الإصحاح البيئي) بغسل وتطهير وتعقيم 769 موقعاً، باستخدام 147182 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 469 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.