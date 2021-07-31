أكثر من 432 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمّن” في عسير

قدّمت عيادات “تطمن” في منطقة عسير خدماتها لأكثر من 432 ألف مستفيد، منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة .

يُذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.