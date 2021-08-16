محافظ وادي الدواسر يدشن شعار مهرجان التمور

دشن محافظ وادي الدواسر رئيس لجنة التنمية السياحية فهد بن عبدالله المسعود يوم أمس شعار مهرجان التمور بالمحافظة الذي جاء تحت شعار (وادي الخير تموره غير) بمقر المحافظة بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية والاعلاميين.

وأكد محافظ وادي الدواسر خلال التدشين الى ان المهرجان سيكون بتنظيم من بلدية محافظة وادي الدواسر مشيراً الى مما تزخر به المحافظة من عدة محاصيل زراعية تأتي في مقدمتها التمور حيث تحتضن المحافظة أكثر من 570 الف نخلة مثمرة داعياً الجميع الى حضور المهرجان والمساهمه في نجاحه.

رئيس بلدية وادي الدواسر المشرف العام على المهرجان صالح بن جري السليس قال ان هذا المهرجان جاء لما تزخر به محافظة وادي الدواسر من إنتاج كبير من التمور ينافس أكبر محافظات ومناطق المملكة المنتجة للتمور حيث توجد بالمحافظة أجود وأطيب أنواع التمور، مشيراً إلى أن بلدية وادي الدواسر ستواصل السعي في تنظيم مثل هذه الفعاليات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لمواصلة إنعاش المحافظة سياحياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن هناك عدة مهرجانات بالمحافظة نجحت في جذب الكثير من الزوار من خارج المحافظة، مؤكداً ان البلدية قامت بتجهيز البنية التحتيه للمهرجان والعمل قائم على التجهيزات النهائية.

وفي خطوة استباقية لانطلاقة المهرجان قامت اللجان المنظمة بتوزيع أكثر من 400 كرتون من التمور تحمل شعار المهرجان على المسافرين والمارة بمداخل المحافظة ، تعبيراً عن كرم أبناء المحافظة والمملكة عموماً وفرصة لتعريف الآخرين بجودة منتج وادي الدواسر من التمور، خاصة وأن المحافظة يمر بها المتجهون نحو مناطق الاصطياف في عسير من داخل المملكة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.