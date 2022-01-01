ظاهرة مثيرة.. 2022 خسوفان وكسوفان

أعلنت جمعية نور الفلكية أن السنة الجديدة 2022 سيشهد العالم خلالها كسوفين للشمس وخسوفين للقمر، نصيب السعودية منهما كسوف وخسوف.

وذكر رئيس الجمعية عيسى الغفيلي أن كسوف الشمس الجزئي المشاهد من السعودية سيحدث ظهر الثلاثاء 25 أكتوبر وسيشاهد من جميع مناطق السعودية وغرب اسيا واوروبا.

بينما يحدث خسوف القمر الجزئي فجر الاثنين 16 مايو وقد يمكن مشاهدته قبيل غروب القمر في شمال غرب السعودية ويشاهد كليا من معظم أمريكا الشمالية وكل امريكا الجنوبية.

في 30 ابريل سيحدث كسوف جزئي للشمس غير مشاهد من السعودية ويشاهد من جنوب أمريكا الجنوبية.

في 7 نوفمبر خسوف كلي للقمر غير مشاهد من السعودية ويشاهد من اسيا وامريكا والمحيط الهادي والهندي.

وأضاف الغفيلي أن خسوف القمر يحدث دائما في منتصف الشهر القمري بينما يحدث كسوف الشمس في بداية الشهر القمري

وعادة يحدث كسوفان للشمس كل سنة ومن النادر جدا ان يحدث خمس كسوفات للشمس في سنة واحدة.

ونوه رئيس جمعية نور الفلكية الى انه لا يمكن ان يزيد عدد كسوفات الشمس وخسوفات القمر عن 7 حالات في السنة الواحدة ولايمكن ان تقل المدة الزمنية بين خسوف وكسوف عن اسبوعين.