المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض ومكة و المدينة وهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد و حماية البيئة،اليوم، مجموعة من التنبيهات المتقدمة بنظام الإنذار المبكر تفيد بهطول أمطار مابين متوسطة و غزيرة على العديد من مناطق المملكة.

و أصدر المركز تنبيها متقدما عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة يشمل ( الأكحل، المهد، وادي الفرع ) حتى الساعة 12 صباح يوم الأحد.

كما أصدر تنبيها متقدما عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا ) حتى الساعة 12 صباح يوم الأحد.

و شملت التنبيهات تنبيها عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل ( الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، رأس تنورة ) حتى الساعة 2 صباح يوم الأحد .

كما شملت أيضا فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل ( الحريق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، شقراء ) حتى الساعة 2 صباح يوم الأحد، وعن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم يشمل ( الأسياح، البدائع، البكيرية، الخبراء، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عيون الجواء ) حتى الساعة 2 صباح يوم الأحد.

وتضمنت التنبيهات فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا ) حتى الساعة 2 صباح يوم الأحد .