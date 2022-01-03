وفاة مالك الآبل المعروف دبيان بن معيض السبيعي

توفي صباح اليوم ، مالك الآبل المعروف دبيان بن معيض السبيعي ، والذي في وقت قصير تصدر خبر وفاته الترند السعودي

يذكر بأن دبيان السبيعي رحمه الله ، من ملاك الإبل البارزين والذين نقشوا أسمائهم بماء من ذهب في عالم الآبل وتسمى الأن في هذا الوقت ماركة في الآبل بإسم الماركة الدبيانية نسبة له وهو مالك سلالة نادرة عمرت الآبل وخصوصاً فئة الصفر وذلك عبر تسبيله للفحل الشهير “سلطان الصفر ” والذي استفاد منه الكثيرين من ملاك الآبل حتى اصبح بعض المتنافسين في مهرجان الملك عبدالعزيز للآبل يملكون نفس السلالة على الفحل الشهير سلطان الصفر ، نسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة ولأهله أجر الصابرين المحتسبين

وتتقدم الوئام بواجب العزاء لأسرة الفقيد، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر و السلوان .