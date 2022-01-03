تعليم الطائف يحتفل بانطلاق 10 مراكز للطفولة المبكرة

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، صباح اليوم الإثنين، عبر الـZOOM حفل انطلاق مراكز الطفولة المبكرة التابعة لمكتب تعليم الحوية “بنات” البالغ عددها 10 مراكز، والمقام حضوريًا في مقر الابتدائية العاشرة للطفولة المبكرة في ظل تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية، بحضور المساعدة للشؤون التعليمة مها الزايدي، ومديرة المكتب سارة الزهراني، وعدد من القيادات التعليمية النسائية.

وأكد “اللهيبي” في كلمته أهمية أساسيات التنمية البدنية والاجتماعية والنفسية والذهنية للطفل والتي أولتها وزارة التعليم الرعاية والاهتمام، مشيرًا إلى ماتقدمه مراكز الطفولة المبكرة من تلمس حاجات الطفل الخاصة، والارتقاء بمستويات الأداء، وتطور مهارات النشئ وتهيئته لمراحل التعليم الأعلى.

وذكر اللهيبي، أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم وغرس الثقة فيهم، مقدمًا شكره وتقديره لجميع القائمين والقائمات على هذا العمل نظير جهودهم في تهيئة البيئات التعليمية المناسبة للطفل.

فيما أشادت مديرة مكتب الحوية سارة الزهراني بالجهود الجبارة لمراكز الطفولة المبكرة والتي من شأنها تحقيق احتياجات الطفل، باعتباره وقود المستقبل والمواطنة الصالحة.

وشمل الحفل العديد من المشاركات المتنوعة لمدارس الطفولة من أناشيد وقصائد ترحيبية، وعرض فيلم وثائقي عن الطفولة المبكرة وأهميتها، و مشاركات ومداخلات قيمة لمديرات مراكز الطفولة.

في ختام الحفل كرمت الزايدي مديرات مراكز الطفولة، واللجان التنظيمية والإشرافية، والمشرفات المقيمات في مراكز الطفولة المبكرة.