“هلال جمادى الآخرة” يزين سماء السعودية والوطن العربي.. اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة انه سيرصد هلال شهر جمادى الآخرة 1443 بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 04 يناير 2022 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح اكثر ارتفاعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأحد 02 يناير عند الساعة 09:33 مساءً بتوقيت مكة (06:33 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

هلال القمر سيكون هذه الليلة في حالة اقتران مع كوكب عطارد (-0.7) وكلاهما موجود في كوكبة الجدي، وستكون المسافة الظاهرية بينهما 3 درجات، وهي واسعة ليشاهدا سويا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك باستخدام المنظار.

إضافة لذلك سيكون هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب زحل سيد الحلقات (0.6) الخافت، حيث يفصل بينهما 4 درجات حيث سيكون القمر إلى الجنوب من زحل.

يوما بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض.

فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.