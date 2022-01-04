الحريري يشن هجوما عنيفا على حسن نصرالله بسبب السعودية

هاجم سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، حسن نصرالله، زعيم مليشيا حزب الله، بسبب السعودية.

وكتب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، اليوم: “إلى حسن نصرالله، إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه.. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين”.

وأضاف: “السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم”.

وأكد أنه من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وتابع: “أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة.