وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع نظيره الكوري مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف اليوم، بوزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك، الذي يزور المملكة حالياً.

واستعرض الخريِّف خلال اللقاء واقع قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، مقدماً نبذة عن نظام الاستثمار التعديني، والفرص التعدينية التي تتمتع بها المملكة، وحجم الثروات فيها، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من هذا القطاع المهم،إذْ تعد المنتجات التعدينية من أكبر صادرات المملكة إلى كوريا, فيما بحث الوزيران خلال اللقاء الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها.

وبحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة السفن، إضافة إلى صناعة أجهزة التصوير الطبي، ومجالات مستحضرات التجميل والأزياء، والمنتجات الجلدية، مقدمًا الدعوة للشركات الكورية لزيارة المدن الصناعية في المملكة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدن)، والتعرف على المزايا التي تتمتع بها المدن، لتنمية الصناعة في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية في العديد من الأنشطة ذات الأولوية.

يذكر أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى كوريا الجنوبية في 2020م وصلت إلى 3.2 مليارات ريال، وتنوعت ما بين الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء والمعادن، فيما بلغ حجم الواردات من كوريا إلى المملكة 14.4 مليار ريال، شملت مجالات متعددة من بينها السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات.