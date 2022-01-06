ظاهرة فلكية مثيرة: القمر سيقترن بالمشتري في سماء #السعودية.. اليوم 

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة انه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 06 يناير 2022 وبداية الليل اقتران القمر بكوكب المشتري في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

ان وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 371,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد حوالي 747 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

يعتبر كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصدة من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم ” أقمار غاليليو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال ساعات الليل سوف تنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك يوم غدا الجمعة سيلاحظ ان القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.