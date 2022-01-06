تنفيذ القصاص بمواطنٍ قتل آخر بعدة طلقات نارية في أبها

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.. وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون)..

أقدم / فرخان بن مسعود بن درع القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل / ربيع بن حسين بن دهام القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ فرخان بن مسعود بن درع القحطاني اليوم الخميس 3 / 6 / 1443 هـ الموافق 6 / 1 / 2022 م بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.