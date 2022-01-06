ضبط مخالف لنظام البيئة ظهر في فيديو متباهيا بصيد وعرض كائنات فطرية برية بالقصيم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منظقة القصيم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يصيد ويعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته، وهو مواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية.

وبيّن المتحدث الإعلامي، أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ 20 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، أما عقوبة نوع الكائنات الفطرية المصيدة فتحدد من الجهات المختصة، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقمين 999 و996 في جميع مناطق المملكة.