ظل هاربا لـ20 عاما.. خرائط جوجل توقع أخطر عناصر المافيا الإيطالية

أوقعت خرائط جوجل، واحدا من أخطر عناصر عصابات المافيا الإيطالية في قبضة الشرطة، بعدما ظل هاربا لمدة 20 عاما.

قال نيكولا ألتييرو، نائب مدير وحدة شرطة مكافحة عصابات المافيا في إيطاليا، إنه بعد تحقيق على مدى عامين، تم اقتفاء أثر جيواتشينو جامينو، البالغ من العمر 61 عاما.

وأضاف أن كان يعيش في مدينة غالاباغار الإسبانية باسم مزيف، مشيرا إلى أن الخيط الأول للقبض عليه جاء بعدما ظهر رجل يشبهه تماما أمام متجر للفواكه في شارع على خرائط جوجل.

وتابع: “بدأت التحقيقات بشكل أعمق وساعدتنا الصورة في تأكيد نتائج التحقيق”، لافتا إلى جامينو محتجز حاليا في إسبانيا.

يشار إلى أن جامينو، وهو عضو في عصابة المافيا “ستيدا” في صقلية، هرب من سجن ريبيبيا في روما عام 2002، وفي 2003 حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بجريمة قتل وقعت قبل بضع سنوات.