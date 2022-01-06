“التزام” تُحصد أفضل توقيت في سباقات الهجن

شاركت 658 مطية، اليوم الخميس، في الفترة الصباحية بثالث أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، لفئة “لقايا”، “بكار ـ قعدان” ومسافة 5 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

وحققت المطية “التزام” لمالكها سالم سعيد راشد بن عمان المهيري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 7:45.580 دقائق خلال الشوط السابع, فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: “تعويض” لمحمد سهيل عويضان العامري، “الفارس” لسلطان يعقوب عبدالله السعيدي، “غرام” لمسفر محمد زومان ال مرسان الهاجري، “الغوج” لزيد سالم فهيد ال منية المري، “مذخورة” لجفران سعد محمد ال صافية المري، “مكرم” حمد غانم سلطان الهديفي الكواري، “فريد” لعبدالله دلبج صالح الجربوعي المري، “عوايد” لأحمد عبيد مبارك الكتبي، “الذيب” لراشد مهير سعيد محمد الكتبي، “مداهمة” لسامي سطام هلال الشيباني، “حفلان” لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري، “العاصفه” لفهد عبدالله جروح الشمري، “الوثبة” لسالم محمد سعيد قنازل العفاري.