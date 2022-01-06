معرض السيارات الكلاسيكية.. لجنة تحكيم تختار عبر 34 محوراً

كشف المشرف العام على معرض السيارات الكلاسيكية، المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، في الصياهد الجنوبية، الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري، أن عدد أفراد لجنة التحكيم يبلغ 22 حكماً، من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في المجال.

وأكد الدكتور المسعري، على الحرص التام في اختيار لجان التحكيم المشاركة في المعرض، موضحاً أن عملية التحكيم تتم عن طريق 34 محوراً، يجمع من خلالها 100 نقطة، وقال: “عملية التحكيم تبنى على المعايير التي تركز على وظيفة السيارة وحالتها الجمالية ونظافتها، إضافة إلى ضمان التشغيل، حيث يتم اختيار السيارات من خلال نظام آلي، ووفق آلية محددة، لاختيارها ضمن السيارات المشاركة في المعرض”.

وتابع: “تبدأ عملية التسجيل عبر دخول المشارك إلى تطبيق مخصص، يسجل من خلالها المشارك نفسه أولاً، ثم يضيف جميع سياراته، عقب ذلك يرفع طلب في السيارة التي يرغب مشاركتها بها، مع توضيح جميع التفاصيل المطلوبة، من صورتها وحالتها وغيرها من الأمور المختلفة”.

وأشار الدكتور المسعري، إلى أن طلب المشاركة يتضمن ثلاثة خيارات، وهي العرض دون دخول المسابقة، أو المشاركة التي فيها التحكيم، أو المزاد.