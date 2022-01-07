السودان: قتلى وعشرات الإصابات في احتجاجات 6 يناير والشرطة.. قبضنا على مطلقي النار

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم سقوط 3 قتلى في احتجاجات أمس الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت اللجنة: قتلي مظاهرات اليوم ثلاثة برصاص الأمن، مشيرة إلي ان هناك عدد من الإصابات، مؤكدة ارتفاع العدد منذ انطلاق المظاهرات في نوفمبر الي ٦٠ شهيدا.

مواكب ودمدني تتخطى الحواجز لمبنى الحكومة

وتخطت مواكب مدينة ود مدني الحواجز الامنية وتمكنت من الوصول إلى مقر حكومة الولاية، ودعت لجان المقاومة الثوار الي الخروج في جميع المدن السودانية للمطالبة برحيل المجلس العسكري الانقلابي الحاكم وتسليم السلطة الي المدنيين بدون شروط.

بيان رئاسة الشرطة السودانية

إلى ذلك أصدرت الشرطة السودانية بيانا قالت فيه : بتاريخ الخميس 6 يناير 2022 خرجت عدة مسيرات ومواكب بانحاء مختلفة من محليات ولاية الخرطوم.

وقامت القوات المشتركة وقوات الشرطة بواجباتها القانونية في تأمين المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وقد شهدت التظاهرات جنوح عن السلمية وحالات تعدي وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة بنطاق حركة سير المسيرات تمثل ذلك في رمي القوات بعبوات الملتوف وحصب بالحجارة والاجسام الصلبةوإستخدام مسامير وحديد لاتلاف إطارات مركبات القوات وإعاقة تقدمها.

وبمحلية ام درمان وأثناء تحرك قوة مشتركة من الشمال إلي الجنوب بشارع الأربعين تعرضت إلي إطلاق نار من مبني تحت التشييد (عمارة) ونتج عن ذلك إصابة فردين اضافة لطاقم عربة شرطة اصيب احدهما في الراس حالته خطرة بالعناية المكثفة تم إسعافهم لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وقامت القوات بتطويق المبني لمعرفة مصدر النيران ومباشرة الإجراءات الشرطية من زيارة مسرح الحادث والكلاب الشرطية وتم رفع الآثار والعثور علي مقذوف فارغ والقبض علي عدد ثلاث من الجناة ومباشرة التحريات وتم فتح بلاغ تحت المادة 130 قانون جنائي القتل العمد في وفاة إثنين من المواطنين نسال الله لهما الرحمة والمغفرة وإصابة4 افراد من القوات المسلحة وعدد 27فرد من الشرطة.

وبمحلية الخرطوم تم الاعتداء علي فرد قوات مسلحة امام مستشفي الخرطوم وحرق دراجته النارية كما تسبب ذلك في كسر ساقه واصابة فرد شرطة.

وبمحلية بحري اصابة 3ضباط شرطة و 18فرد ومن القوات المسلحة اصابة ضابط و23 فرد

و7من المواطنين إصابات خفيفة.

كما شهدت بعض الولايات مسيرات ومظاهرات سلمية طفيفة وانتهت بهدوء وبلغ عدد الإصابات وسط قوات الشرطة خلال هذا اليوم عدد 50 إصابة وعدد 4 إصابات وسط منسوبي القوات المسلحة واتلاف عدد11مركبة شرطية.

وتم القبض علي عدد 60 متهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص.

وتؤكد قوات الشرطة مضيها في الاطلاع بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والسلامة العامة.

كما تناشد المشاركين في المواكب التعاون والتنسيق لكشف المتربصين والمتفلتين الذين يريدون الإنحراف بالمسيرات نحو الفوضي والعنف و التعدي علي القوات النظامية ومركبات وممتلكات الابرياء وعرقلة حركة السير.

كما تؤكد قوات الشرطة القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات العدلية لبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون دون تفريط او تهاون.