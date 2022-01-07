كازاخستان: القبض على 3 آلاف شخص

ألقت قوات الأمن في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات في التي شهدتها البلاد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن 26 مسلحاً قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن. وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا.

وأكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.

وتدهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان.

واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئياً.