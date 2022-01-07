“الآسيوي” يعلن سحب تراخيص مشاركة 3 أندية من إيران في الأبطال

قررت الهيئة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سحب تراخيص مشاركة أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان من إيران، في دوري أبطال آسيا 2022.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة أن الهيئة اعتبرت أن الأندية الثلاثة لم تنجح في تلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، حسب تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

واعتبرت الهيئة أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

كما رفضت الهيئة الطلب الاستثنائي الذي تقدم به جول جوهار سيرجان، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي.

وأشار الاتحاد إلى أنه جرى إعلام الأطراف المعنية بهذا القرار اليوم الجمعة، علماً بأن التفاصيل الإضافية حول الإجراءات ستكون بحسب القواعد الإجرائية لهيئة أهلية المشاركة.