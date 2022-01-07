فيفا: صلاح وميسي وليفاندوفسكي في القائمة النهائية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2021، وضمت المصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

قال “فيفا” عبر حسابه الرسمي على تويتر: “سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة “الأفضل”، في حفل سيقام بمقر “فيفا” في زوريخ، في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي”.