المخابرات السودانية: ضبط خليه إرهابية خطيرة

كشفت السلطات السودانية اليوم الجمعة عن تمكّنها من ضبط خلية إرهابية بحوزتها أسلحة وذخائر، كانت في طريقها إلى الخرطوم.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، الجمعة، أنّ جهاز المخابرات العامة في ولاية النيل الأبيض، ضبط خلية إرهابية بمدينة كوستي بحوزتها عددٍ من الأسلحة والذخائر كانت مهّربة عبر مجرى نهر النيل الأبيض في طريقها إلى الخرطوم.

وأشارت إلى أنّ الضبطية تشمل خمسة عشر سلاح كلاشنكوف، وأكثر من تسعين خزنة سلاح.

وقال أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض ـ الوالي المكلّف ـ الشاذلي خالد إبراهيم، إنّ الضبطية قُصد بها تعكير أجواء الاستقرار التي تنعم بها جميع محليات بحر أبيض.