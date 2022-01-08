شاهد تفاصيلها.. وظائف إدارية وتقنية شاغرة في هيئة المنافسة #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

أخصائي أول الأمن السيبراني – إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، نظم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة النظم أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

أخصائي أول – عمليات الأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، نظم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة النظم أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

محلل أعمال أول: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم إدارة المعلومات، إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط: https://careers.gac.gov.sa