الصحة توضح أبرز الفروق بين أعراض #كورونا و #الإنفلونزا و #نزلات_البرد

أوضحت وزارة الصحة، أبرز الفروق بين فيروس “كورونا” والإنفلونزا ونزلات البرد، مبينة أنه من الصعب التفريق بينها من حيث الأعراض، لأنه قد تكون أعراضًا خفيفة أو شديدة.

وقالت الوزارة إنه في فصل الشتاء تكثر الأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا و”كورونا”، مبينة أن هناك عدة فيروسات قد تسبب نزلات البرد وفي الغالب تكون الأعراض الشائعة مثل السعال وسيلان أو انسداد الأنف، بسيطة ولا تستدعي زيارة المستشفى.

وأبانت أن أعراض “كورونا” الشائعة مثل ضيق التنفس وفقد حاستي الشم والتذوق واحتقان في الحلق، قد تتسبب بمضاعفات خطيرة واستكمال أخذ جرعات اللقاح يساهم في الوقاية من تلك الأعراض.

وأضافت أن أعراض الإنفلونزا الشائعة مثل الصداع وخمول عام بالجسم وقشعريرة وشعور بالبرد، قد تسبب الالتهاب الرئوي، وهناك طريقة للوقاية من المضاعفات بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.