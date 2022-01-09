الانتهاء من إجراءات الاندماج بين #البنك_الأهلي ومجموعة #سامبا_المالية

أعلن البنك الأهلي السعودي عن الانتهاء من إجراءات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وإنجاز كافة مراحل خارطة الطريق لعملية الاندماج، التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في المملكة بأصول تجاوزت 900 مليار ريال، وقاعدة رأسمال قدرها 44 مليار وسبعمائة وثمانون مليون ريال سعودي.

وأنجز البنك الأهلي السعودي المرحلة الأخيرة من مراحل عملية الاندماج بنجاح، وذلك خلال 9 أشهر منذ الانطلاقة القانونية للكيان الجديد في 1 ابريل 2021، وتضمنت عملية الاندماج خمسة محاور أساسية شملت نقل حسابات عملاء قطاع الأفراد وعملاء قطاع الشركات، إضافة لنقل عملاء قطاع الخزينة وعملاء شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال، بالإضافة إلى نقل القطاعات الإدارية الأخرى ودمج الفروع من كلا البنكين. حيث قام البنك بفتح حسابات لأكثر من 1.4 مليون حساب جديد للعملاء الأفراد، تشكل 100% من إجمالي العملاء الأفراد. وبالنسبة للعملاء الشركات، قام البنك بفتح حسابات لأكثر من 11,000 عميل يشكلون 100% من العملاء من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين استكمل البنك فتح وتفعيل حسابات 100% من فئة الشركات الكبرى. وفي المقابل استكمل البنك الأهلي السعودي جميع إجراءات نقل قطاع الخزينة والأهلي المالية وسامبا كابيتال والقطاعات الإدارية الأخرى والفروع بنسبة 100%.

وهنّأ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمّار الخضيري مساهمي البنك وإدارته التنفيذية بقيادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة سعيد الغامدي، وكوادره العاملة، وعملاءه على نجاح عملية الاندماج واستكمال مراحلها على هذا النحو المميز وفي وقت قياسي، الأمر الذي أسهم في تقديم تجربة مصرفية تاريخية تستحق أن توثق كنموذج يُحتذى في الإنجاز والأداء المتمكّن.