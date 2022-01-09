حلفاء إيران يشعلون فوضى في البرلمان العراقي.. ونقل الرئيس المؤقت إلى المستشفى

شهدت الجلسة الافتتاحية في البرلمان العراقي، اليوم، حالة من الفوضى تسبب فيها حلفاء إيران، أدت إلى رفع الجلسة ونقل رئيس السن إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأدى النواب الجدد، اليمين الدستورية، ومع فتح باب انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، تقدم الإطار التنسيقي الذي يضم حلفاء إيران والخاسر في الانتخابات البرلمانية، بتوقيعات 88 نائبا ادعى خلاله أنه يمثل الكتلة الأكبر، على حساب الكتلة الصدرية، الفائزة بالانتخابات.

وحدث خلاف بين الإطار التنسيقي، والكتلة الصدرية، في البرلمان العراقي، أدى إلى حالة من الفوضى وتدافع بين النواب، انتهى بفشل الجلسة الأولى، ونقل رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.