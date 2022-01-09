انعقاد الاجتماع الثالث للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي

عقدت اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية السعودية العراقية، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، الاجتماع الثالث للجنة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ورأس الاجتماع من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب العراقي معالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وتطورها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.