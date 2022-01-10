تراجع #أسعار_النفط.. و #برنت إلى 81.37 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر، اليوم الاثنين، نتيجة التأثير السلبي للارتفاع السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن تعطل الإمدادات في قازاخستان وليبيا حد من هذا التراجع.

وهبط خام برنت 38 سنتا أو 0.46% إلى 81.37 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو 0.43% إلى 78.56 دولار للبرميل.

وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وطبقا لإحصاء لرويترز تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.