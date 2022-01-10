إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 307 مليوناً وإعطاء 9.4 مليار جرعة #لقاح

أظهرت بيانات مُجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 307.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها 9.4 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 307 ملايين و141 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و488 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المُجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و417 مليون جرعة.

وسجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 179723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و146 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35.71 مليون إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 483936 وفاة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 103776 إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة أن 97 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و523907 إصابات منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619981.