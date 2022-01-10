إيران : جولة جديدة من الحوار مع #السعودية

قالت إيران، اليوم الإثنين، إن جولة جديدة من الحوار مع السعودية أمر قائم على جدول أعمالها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زاده “عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية على جدول الأعمال، ونحاول أن نواصل المحادثات رغم الملفات الخلافية بين البلدين”، بحسب وكالة “إيرنا” الإيرانية الرسمية.

ويأتي التصريح الإيراني فيما بدأ وزير الخارجية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي اليوم زيارة إلى سلطنة عمان في أول زيارة خارجية للخليج العربي.

وكان السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي قد أعلن أن جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ستعقد قريبا في بغداد.