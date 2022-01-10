وفاة فجائية للممثل الكوميدي الأمريكي ” #بوب_ساجيت”

أكد مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج أنه تم العثور على الممثل والكوميديان، بوب ساجيت، والبالغ ممن العمر 65 عامًا، ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح المكتب أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.

وكان ساجيت قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء (السبت) الماضي، فيما عبر عن إعجابه وتقديره للجمهور عبر “تويتر”.

واشتهر “ساجيت” باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس)، كما لعب دور الأب الأرمل داني تانر في (فول هاوس) من 1987 إلى 1995.

وشارك في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020، بالإضافة إلى أنه قدم أيضا برنامج “أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكا في أمريكا” من 1989 إلى 1997.