أحلام تتساءل بعد حجرها في الكويت عن موقف فهد الكبيسي

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن غضبها بسبب ما اعتبرته تمييزا في المعاملة من قبل سلطات الكويت بعدما تم حجزها ومنعها من مغادرة البلاد كونها في فترة الحجر الصحي.

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت خلاله مناشدة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.

وقالت: “ليش أنا أحلام الإماراتية انحجز وانحجر 3 أيام في حين إن وصل معايا في نفس اليوم الفنان القطري فهد الكبيسي وغادر ثاني يوم ليش؟”.

وتابعت: “أنا انحجرت في فندقي وفهد كان ساكن في أوتيل تاني وخلص أوراقه وراح غادر ليش؟.. أتمنى إني ألاقي رد”.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانا أعلنت فيه عن “تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق “شلونك”.

وأضافت أنها تلقت أيضا بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالتفهم بروتوكول الحجر الصحي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.