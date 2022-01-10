المياه الوطنية توضح لـ”الوئام”: الهبوط الأرضي في وادي وج ناجم عن كسر بأحد خطوط شبكة الصرف الصحي

تلقت صحيفة الوئام الإلكترونية، توضيحا من شركة المياه الوطنية على خبرها المنشور بعنوان “سقوط مركبتين إثر هبوط أرضي مفاجئ في الطائف”.

وقالت في التوضيح: “إن الشركة تلقت بلاغا عن حادثة هبوط أرضي في وادي وج نظير كسر في أحد خطوط شبكة الصرف الصحي حيث باشرت فرق الصيانة الميدانية الموقع وتمت معالجة الضرر في حينه، وجاري التحقق عن أسباب حدوث مثل هذا الهبوط لتلافي تكراره مجددا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خلل أو تقصير من قبل المقاول المنفذ”.

وأوضحت الشركة، أن المشروعات القائمة في المنطقة المشار إليها يتم تنفيذها وفقا للمعايير المحددة من عدة جهات معنية ومتخصصة والتي يراعى فيها العوامل التي تحافظ على سلامة البنية التحتية.